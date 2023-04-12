Иностранные пользователи Сети заявили, что им стыдно за своих политиков после выступления официального представителя МИД Марии Захаровой по ситуации на российских газопроводах "Северный поток".
Как подчеркнули пользователи, на фоне западных и европейских политиков анализ прозвучал чётко, лаконично и "без истерик".
"Отлично. Хладнокровная, спокойная, собранная. Какой контраст с истеричным Западом", — заявил один из комментаторов под соответствующим интервью Захаровой на канале Russian News.
Другие пользователи заявили, что по сравнению с российским спикером, к примеру, президент Франции Эммануэль Макрон просто "мальчик в коротких штанишках".
"Что за леди! Внезапно я представил Макрона маленьким мальчиком в коротких штанишках, играющим в президента", — написал зритель.
"Я вижу Марию, я щёлкаю сердечко. Она открывает рот, я нажимаю кнопку "Мне нравится", — поддержал другой.
Пользователи из Германии и вовсе признались, что им стыдно за своих политиков и ситуацию в целом.
"Мне снова стыдно за то, что я немец", — резюмировал ещё один зритель после объяснения ситуации по "Северным потокам"
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.