Немцы пожаловались, что им стыдно за ФРГ после заявления Захаровой по СП: вижу Марию — щёлкаю сердечко

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Иностранные пользователи Сети заявили, что им стыдно за своих политиков после выступления официального представителя МИД Марии Захаровой по ситуации на российских газопроводах "Северный поток".

Как подчеркнули пользователи, на фоне западных и европейских политиков анализ прозвучал чётко, лаконично и "без истерик".

"Отлично. Хладнокровная, спокойная, собранная. Какой контраст с истеричным Западом", — заявил один из комментаторов под соответствующим интервью Захаровой на канале Russian News.

Другие пользователи заявили, что по сравнению с российским спикером, к примеру, президент Франции Эммануэль Макрон просто "мальчик в коротких штанишках".

"Что за леди! Внезапно я представил Макрона маленьким мальчиком в коротких штанишках, играющим в президента", — написал зритель. "Я вижу Марию, я щёлкаю сердечко. Она открывает рот, я нажимаю кнопку "Мне нравится", — поддержал другой.

Пользователи из Германии и вовсе признались, что им стыдно за своих политиков и ситуацию в целом.

"Мне снова стыдно за то, что я немец", — резюмировал ещё один зритель после объяснения ситуации по "Северным потокам"

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