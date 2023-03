Your browser does not support the audio element.

Американские пользователи Сети заявили, что им стыдно за политиков США и собственную страну после детального анализа главы российского МИД Сергея Лаврова ситуации на мировой арене.

Интервью российского главы МИД опубликовали на YouTube-канале Russian News с переводом на английский язык.

Американцы удивились, насколько Лавров владеет ситуацией.

Зрители из США сошлись во мнении, что никто из американских политиков не даёт столько конкретное и рациональное объяснение происходящему в мире и на Украине, как российские представители, в частности, и Лавров.

Lavrov's interview. Will there be anything left of Ukraine?! Russia, United States, NATO