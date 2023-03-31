Американские пользователи Сети заявили, что им стыдно за политиков США и собственную страну после детального анализа главы российского МИД Сергея Лаврова ситуации на мировой арене.
Интервью российского главы МИД опубликовали на YouTube-канале Russian News с переводом на английский язык.
Американцы удивились, насколько Лавров владеет ситуацией.
"Русским очень повезло, что у них есть такой человек, представляющий их в мире!" — написал один из комментаторов под видео.
"Он так спокойно держится и рассуждает, что мне стыдно за поведение моей страны — Соединённых Штатов. Я бы с удовольствием крепко обнял его за то, что он является голосом разума", — поддержал другой пользователь из Штатов.
Зрители из США сошлись во мнении, что никто из американских политиков не даёт столько конкретное и рациональное объяснение происходящему в мире и на Украине, как российские представители, в частности, и Лавров.
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