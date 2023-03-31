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Бредихин: США могут аннулировать визу Лаврова перед заседанием Совбеза ООН

0:51
Политика

США могут пойти на подлость и аннулировать американскую визу для главы МИД РФ Сергея Лаврова прямо накануне заседания Совета Безопасности ООН, считает руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог Антон Бредихин.

Бредихин: США могут аннулировать визу Лаврова перед заседанием Совбеза ООН

По словам эксперта, цель Вашингтона — не допустить российских представителей к "высокой трибуне" с которой прозвучит правда.

"Штаты могут аннулировать визу Лаврова, когда министр соберётся на заседание Совбеза ООН. Они будут делать максимум для того, чтобы помешать представителям России рассказывать правду с высоких трибун", — пояснил политолог "ПолитРоссии".

По мнению эксперта, России необходимо срочно поднимать вопрос о переносе штаб-квартиры СБ ООН из Нью-Йорка на фоне предвзятого отношения Вашингтона к Москве.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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