Сенатор Пушков: создать против России глобальную коалицию никак не получается

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Бразилия отказалась ратифицировать декларацию о "Саммите демократий", которую продвигал Запад. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, создать глобальную коалицию против России у недружественных стран "никак не получается".

Кроме того, Индия хотя и подписала антироссийскую декларацию, выдвинула ряд условий.

"Особая позиция Бразилии по украинскому конфликту выразилась в отказе подписать декларацию т. н. "Саммита демократий" как таковую. Особая позиция Индии и ряда других стран выразилась в подписании декларации с существенными оговорками", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Как подчеркнул российский политик, все попытки Запада втянуть в противостояние с Москвой все страны мира не увенчались успехом.

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