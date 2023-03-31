Бразилия отказалась ратифицировать декларацию о "Саммите демократий", которую продвигал Запад. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, создать глобальную коалицию против России у недружественных стран "никак не получается".
Кроме того, Индия хотя и подписала антироссийскую декларацию, выдвинула ряд условий.
"Особая позиция Бразилии по украинскому конфликту выразилась в отказе подписать декларацию т. н. "Саммита демократий" как таковую. Особая позиция Индии и ряда других стран выразилась в подписании декларации с существенными оговорками", — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Как подчеркнул российский политик, все попытки Запада втянуть в противостояние с Москвой все страны мира не увенчались успехом.
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