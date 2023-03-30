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Бразилия и Китай заключили торговое соглашение об отказе от доллара США

2:26
Экономика

Китай и Бразилия заключили соглашение, что они отказываются от использования доллара США в торговых операциях и будут использовать свои национальные валюты. Это позволит им проводить торговые и финансовые операции напрямую, обменивая юани на реалы и наоборот, без необходимости конвертировать свои валюты в доллары США. Сделка была объявлена в среду и, как сообщает бразильское агентство по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil), она позволит сократить затраты и способствует расширению двусторонней торговли и облегчит инвестиции.

Бразилия и Китай заключили торговое соглашение об отказе от доллара США

Китай является крупнейшим торговым партнером Бразилии, и на его долю приходится более пятой части всего импорта в Бразилию, за ним следуют США.

Кроме того, Китай является крупнейшим экспортным рынком Бразилии, и на него приходится более трети всего экспорта. Китай обогнал США в качестве главного торгового партнера Бразилии в 2009 году. Сегодня Бразилия является крупнейшим получателем китайских инвестиций в Латинской Америке, что связано с расходами на высоковольтные линии электропередачи и добычу нефти.

В январе официальные лица из Бразилии и Китая достигли предварительного соглашения о переходе на использование своих национальных валют в торговле вместо доллара США. Об этом было объявлено после деловой встречи на высоком уровне между двумя странами, которая прошла в Пекине. Это соглашение позволит обеим странам проводить торговые и финансовые операции напрямую, используя свои валюты, без необходимости конвертировать их в доллары США.

После периода напряженных отношений между Китаем и Бразилией при предыдущем президенте Жаире Болсонару, который использовал антикитайскую риторику в своей предвыборной кампании и при исполнении своих обязанностей, новый левый президент Бразилии Луис да Силва принял шаги по укреплению связей с Пекином. Он должен был совершить свой первый государственный визит в Китай в минувшие выходные, но был вынужден отменить его из-за заражения пневмонией. Тем не менее, делегация, состоящая из министров, сенаторов, законодателей, деловых людей и более 100 представителей сельскохозяйственного сектора, сопровождала его во время этого визита.

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Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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