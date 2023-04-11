Операторы БЛА 101-го полка продолжают наносить удары по позициям ВСУ

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Операторы БЛА 101-го полка продолжают успешно выполнять свою боевую задачу и наносить удары по позициям ВСУ.

Эти удары осуществляются с помощью ударных БЛА, которые точечно уничтожают личный состав и позиции противника. Операторы БПЛА выполняют поставленные задачи, которые являются частью широкомасштабной операции против ВСУ.

Точечное уничтожение противника позволяет значительно ослабить позиции ВСУ и повысить эффективность действий войск ВС РФ.

"Операторы БЛА 101-го полка первого Донецкого армейского корпуса продолжают наносить удары по противнику, точечно уничтожая личный состав и позиции ВСУ", — заявили представители НМ ДНР.