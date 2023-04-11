Артиллеристы 114 бригады выжигают позиции противника на отвале Авдеевского КХЗ

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Артиллеристы 114 бригады выжигают позиции противника на отвале Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ). Видео было опубликовано в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Представители ДНР сообщают о продолжающейся операции в районе Авдеевского коксохимического завода.

Артиллеристы 114 бригады Донецкого армейского корпуса используют зажигательные снаряды для РСЗО, чтобы выжигать позиции украинских боевиков на отвале АКХЗ. Это довольно опасная операция, которая требует высокой квалификации и мастерства от артиллеристов. Однако это необходимо для защиты территории и населения в районе Авдеевки.