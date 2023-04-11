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Немецкая журналистка Шварцер призвала Зеленского не провоцировать Путина

1:50
Мир

Немецкая журналистка Алиса Шварцер выразила серьёзные опасения относительно возможного нападения Украины на Крым.

Немецкая журналистка Шварцер призвала Зеленского не провоцировать Путина

Шварцер призвала президента Владимира Зеленского не вызывать гнев России. Она считает, что такой "подстрекательский язык" не только недопустим, но и может привести к очень серьёзным последствиям, вплоть до мировой войны. Журналистка уверена, что если Киев решит напасть на Крым, то ответ Кремля будет жёстким.

Также Шварцер высказала своё мнение по поводу передачи вооружений ВСУ, заявив, что это не спасает жизни, а забирает их.

Читатели поддержали Шварцер в комментариях под статьёй.

"Шварц и Вагенкнехт — последние немецкие политики, которые всё ещё используют свой внутренний разум. Шольц, Бэрбек или совершенно некомпетентный Хабек наносят серьёзный ущерб не только немцам, но и всей Европе", — уверен "Hans".

Пользователь "GF99" уверен, что если Зеленский решит напасть на Крым, то это станет началом мировой войны.

"Шварцер права. Путин никогда не отдаст Крым. Если Зеленский нападет на Крым, то у нас будет третья мировая война", — написал "GF99".

Другой читатель не понимает, как Россия может договариваться с террористическим государством.

"Украина является террористическим государством, контролируемым США и Великобританией, которое занимается совершением политических убийств и террористических актов против своих граждан и в других странах.
Как миссис Шварц представляет себе сосуществование рядом с таким государством? И какие могут быть переговоры с террористами?" — спрашивает пользователь с ником "Eine Fabrik namens August Bebel".

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Крым: в России можно жить, при Украине пришлось бы умирать
Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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