Washington Post: в США усомнились в успехе контрнаступления Украины

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В США всё больше начинают сомневаться в успехе анонсированного масштабного контрнаступления ВСУ, заявили аналитики. По их мнению, украинские войска недостаточно укомплектованы для манёвра и потеряют много ресурсов.

При этом аналитики считают, что цель, которую Вашингтон ставит перед киевским режимом, на фоне проблем с обеспечением армии практически невыполнима.

"Согласно оценкам разведки США, проблемы Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что её вооружённые силы "значительно" не оправдают изначальные цели Киева в отношении ожидаемого контрнаступления", — передаёт Washington Post.

По мнению авторов, даже если украинскому режиму удастся "вернуть" часть территорий, которые вошли в состав России, "постоянными недостатками Украины в подготовке и поставках боеприпасов, вероятно, затормозит прогресс и усугубит потери во время наступления".

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