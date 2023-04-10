Дональд Трамп: США рискуют остаться без боеприпасов в Третьей мировой войне

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В случае Третьей мировой войны США останутся без боеприпасов. Об этом предупредил экс-президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Тем путём, которым следуют США, мы вскоре окажемся в Третьей мировой войне — и без боеприпасов", — написал он.

Политик подчеркнул, что администрация нынешнего президента "худшая в истории" и призвал как можно скорее "избавиться" от Джо Байдена. Также Трамп обратился к "радикальным левым демократам, социалистам, марксистам и коммунистам" и пожелал им счастливой Пасхи.

Ранее экс-президент опубликовал пост со словами "Третья мировая война".

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