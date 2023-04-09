Бывший президент США Трамп заявил о "третьей мировой войне" в соцсети Truth Social

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил о "третьей мировой войне" в своей соцсети Truth Social.

Бывший президент США выразил свою озабоченность по поводу возможного мирового конфликта. Это вызвало немало вопросов у пользователей сети, так как Трамп не дал никаких конкретных деталей или причин, почему он считает, что такой конфликт может произойти.

Однако это не первый раз, когда Трамп вызывает беспокойство своими постами в социальных сетях. Ранее он уже использовал аккаунт в Twitter* для выражения своих мыслей и идей, которые вызывали много споров и критики. Некоторые эксперты полагают, что Трамп использует свою популярность и влияние в социальных сетях для привлечения внимания к своим идеям и мнениям.

В целом пост Дональда Трампа о "Третьей мировой войне" вызвал много обсуждений и споров в социальных сетях. Некоторые пользователи считают, что это просто попытка привлечь внимание, в то время как другие беспокоятся о возможных последствиях таких постов в будущем.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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