Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пользователей Telegram шокировал внешний вид президента Украины Владимира Зеленского
Военные ВСУ показали город Часов Яр: военная техника прячется за жилыми домами
Военкор Рогов подтвердил информацию о мощном взрыве и пожаре в Киевской области
Полковник Макгрегор: ВС РФ начнут продвижение в северном и западном направлениях из Артёмовска
Военные ВСУ опубликовали первые кадры с британской 155-мм САУ AS-90 в зоне СВО
Украинский генерал Кривонос заявил, что ВСУ несут огромные потери в Артёмовске
19Fortyfive: Пентагон не в силах помочь ВСУ удержать территории
"РВ": ВКС РФ наносят массированные удары "умными бомбами" по базам ВСУ в Херсонской области
Прилепин отреагировал на песню Макаревича*: плыву в тот рай, который Путин обещал

Бывший президент США Трамп заявил о "третьей мировой войне" в соцсети Truth Social

1:19
Мир

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о "третьей мировой войне" в своей соцсети Truth Social.

Бывший президент США Трамп заявил о "третьей мировой войне" в соцсети Truth Social

Бывший президент США выразил свою озабоченность по поводу возможного мирового конфликта. Это вызвало немало вопросов у пользователей сети, так как Трамп не дал никаких конкретных деталей или причин, почему он считает, что такой конфликт может произойти.

Однако это не первый раз, когда Трамп вызывает беспокойство своими постами в социальных сетях. Ранее он уже использовал аккаунт в Twitter* для выражения своих мыслей и идей, которые вызывали много споров и критики. Некоторые эксперты полагают, что Трамп использует свою популярность и влияние в социальных сетях для привлечения внимания к своим идеям и мнениям.

В целом пост Дональда Трампа о "Третьей мировой войне" вызвал много обсуждений и споров в социальных сетях. Некоторые пользователи считают, что это просто попытка привлечь внимание, в то время как другие беспокоятся о возможных последствиях таких постов в будущем.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

АРЕСТ ТРАМПА - вся ПРАВДА, которую вы хотели знать
Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Украинцы на Кипре жалуются на русских и раздражают поляков — Onet

Беженцы с Украины, переехавшие на Кипр после начала СВО, с удивлением обнаружили себя в окружении русских, но продолжают вести себя не как мигранты, а как отдыхающие, пишет польский журналист Пётр Кашувара.

Onet: украинцы на Кипре раздражают поляков и жалуются на большое количество русских
РВ: чудом выживший военнослужащий ВС Украины показал работу танка ВС РФ
Украинский боец признался, что чудом остался жив после работы танка ВС РФ
Появилось видео мощнейшего удара по запорожскому форпосту ВСУ
После зверств ВСУ в Киево-Печерской лавре замироточили иконы
Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Украина ждёт десятки тысяч солдат, мобилизованных в Европе
Появилось видео атаки больших ударных дронов ВСУ на позиции ВС РФ
Военкор показал удар "умной бомбой" по мосту на Украине
Военкор показал удар "умной бомбой" по мосту на Украине
Последние материалы
Военные ВСУ показали город Часов Яр: военная техника прячется за жилыми домами
Военкор Рогов подтвердил информацию о мощном взрыве и пожаре в Киевской области
Бывший президент США Трамп заявил о "третьей мировой войне" в соцсети Truth Social
Полковник Макгрегор: ВС РФ начнут продвижение в северном и западном направлениях из Артёмовска
Военные ВСУ опубликовали первые кадры с британской 155-мм САУ AS-90 в зоне СВО
Украинский генерал Кривонос заявил, что ВСУ несут огромные потери в Артёмовске
19Fortyfive: Пентагон не в силах помочь ВСУ удержать территории
"РВ": ВКС РФ наносят массированные удары "умными бомбами" по базам ВСУ в Херсонской области
Прилепин отреагировал на песню Макаревича*: плыву в тот рай, который Путин обещал
WP: истребители ВКС РФ едва не сбили британский самолёт-разведчик вблизи Крыма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников