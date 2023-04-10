Арестович: после взятия под контроль Артёмовска ВС РФ возьмут курс на север

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По мнению бывшего советника Офиса украинского президента Алексея Арестовича, после освобождения Артёмовска российская армия будет продвигаться не в западном направлении, а к северу.

Арестович полагает, что если Артёмовск всё-таки падёт, то российские подразделения пойдут на Северск. К тому же на данный момент самая мощная группировка ВС РФ располагается на Лиманском направлении, отметил он.

"Они хотят выровнять фронт, а после взятия Артемовска освободится огромное количество войск, которые немедленно бросят на Северск и срежут этот выступ", — сказал Арестович, которого цитирует "Страна.ua".

Арестович уверен, что такая схема продвижения станет самой выгодной для России, потому что ВСУ держать оборону в этом районе очень тяжело.

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