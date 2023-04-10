АВС: у Украины есть только одно лето, чтобы попытаться победить Россию

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Редактор австралийского телеканала ABC Джон Лайонс заявил о "последнем шансе" Киева убедить западные страны поддерживать Украину.

Журналист приводит слова офицера армии Австралии, которого он встретил в Киеве: у Украины есть только одно лето, чтобы попытаться победить Россию.

Военный добавил, что после этого киевский режим не обязательно может рассчитывать на постоянную поддержку со стороны других стран, которую он получает сейчас.

Обозреватель считает, что это мнение объясняют также международные поездки президента Украины Владимира Зеленского, который пытается так усилить доверие к себе и запросить больше бронетехники и снарядов, чтобы успешно провести прогнозируемое наступление.

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