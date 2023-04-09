Французский политик Филиппо: власти Китая тонко унизили Урсулу фон дер Ляйен

1:23 Your browser does not support the audio element. Мир

Китайские власти наглядно дали почувствовать главе Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен своё к ней отношение в ходе её визита в КНР. На это обратил внимание французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

Приём, оказанный фон дер Ляйен, оказался более чем холодным. Филиппо отметил, что если прибывшего вместе с главой ЕК лидера Франции Эммануэля Макрона в Китае встретили как полагается, то Урсуле фон дер Ляйен должного внимания не оказали.

Французский политик считает, что такое подчёркнутое неуважение взбесило главу Еврокомиссии.

"Ноль приема, полное игнорирование, ей даже пришлось покинуть страну рейсом для обычных пассажиров! Она была в ярости! Замечательно!" — написал Филиппо в своём Twitter*.

Филиппо добавил, что принят фон дер Ляйен всего лишь министр экологии КНР Хуан Жуньцю, что также не могло её не оскорбить. По мнению французского политика, таким приёмом Пекин показал, что не разделяет антикитайские взгляды фон дер Ляйен.

* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.