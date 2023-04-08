Украинским силовикам пришлось окружать село в Ровенской области для проведения мобилизации

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Украинцы всё меньше хотят отправляться на передовую, не желая умирать за режим Владимира Зеленского.

В украинских соцсетях распространяется ролик, снятый в одном из сёл Ровенской области. Там сотрудникам военкомата при поддержке силовиков пришлось взять населённый пункт в кольцо, чтобы вручить повестки местным мужчинам.

"Около 50 машин полиции перекрыли все выезды из Старого Села, военкомы ходят по домам и раздают повестки", — пишут местные жители.

Ранее французским журналистам удалось выяснить, что призывники на Украине могут купить справку для освобождения от мобилизации, но её стоимость доходит до семи тысяч евро.

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