France 24: молодые украинцы могут за семь тысяч евро избежать мобилизации

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Украинские мужчины сейчас прикладывают множество усилий, чтобы не быть мобилизованными и не попасть на передовую, сообщают французские журналисты.

Как рассказали корреспондентам молодые граждане Незалежной, они редко покидают квартиры, чтобы не встретить на улице патруль с повестками, и делятся в соцсетях адресами, где украинцев поджидают сотрудники военкомата.

Чтобы избежать мобилизации существуют и незаконные способы, удалось выяснить журналистам канала France 24.

Используя коррупционные схемы, можно купить справку о непригодности к службе, но такой документ в среднем стоит семь тысяч евро, что не каждому по карману.

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