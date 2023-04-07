CounterPunch: два самых нелепых шага Запада в отношении России

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Коллективный Запад за последние несколько месяцев сделал столько нелепых шагов в отношении России, что это было бы смешно, если бы не было страшно и опасно, отмечает американское издание CounterPunch.

В материале отмечается, что опасность усугубляется западными СМИ, которые продолжают игнорировать самые провокационные и безрассудные действия западной коалиции. Или даже оправдывать их абсурдными тезисами, которые не выдерживают никакой критики, подчёркивает CounterPunch (перевод "ПолитРоссия").

"Цель таких информационных кампаний состоит в том, чтобы держать западную общественность в неведении, сделать её глупой и сохранить прерогативу государства на национальную безопасность, чтобы оно продолжало делать всё, что вздумается", — отмечает издание.

Особенно яркими являются два эпизода западной политики. На первом месте стоит саботаж газотранспортной системы "Северный поток".

Сначала на Западе говорили, что Россия сама взорвала газопроводы, потом были рассказы о некой "проукраинской группировке" на парусной яхте. И это без единого упоминания о том, что президент США и другие американские официальные лица публично заявляли о намерении не допустить работу "Северного потока".

"Ещё одним воплощением бредовых и опасных шагов Запада стал ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей в Российскую Федерацию", — отмечает CounterPunch.

Издание напоминает, что заключение "суда" было выдвинуто на основании отчета Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, который финансируется госдепартаментом и возглавляется Натаниэлем Рэймондом, сотрудничающим с Национальным советом по разведке США.

При этом по какой-то причине МУС проигнорировал тот факт, что почти полторы тысячи афганских детей были вывезены на территорию Соединённых Штатов без родителей. И воссоединять их с родственниками никто не собирается, их родители остаются в Афганистане и в других странах.

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