Словно удар под дых: ОПЕК+ преподнесла Западу очень неприятный сюрприз

3:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ряд государств соглашения ОПЕК+ неожиданно объявил о существенном сокращении ежедневной добычи нефти. Это явно был сюрприз, которого не ожидали ни в Вашингтоне, ни в европейских столицах. И сюрприз весьма неприятный.

Речь о добровольно взятых на себя обязательствах по сокращению добычи нефти до конца текущего года. Причем это в дополнение к уже существующему соглашению о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, которое было принято несколько месяцев назад.

О корректировке объявила Саудовская Аравия — королевство сократит ежедневную добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

Также о сокращении объявили Ирак — 211 тыс. б/с, ОАЭ — 144 тыс. б/с, Кувейт — 128 тыс. б/с, Казахстан — 78 тыс. б/с, Алжир — 48 тыс. б/с, Оман — 40 тыс. б/с и Габон — восемь тыс. б/с с мая до конца 2023 года.

Новое сокращение будет действовать в дополнение к объявленной Россией добровольной корректировке на 500 тысяч баррелей в сутки. То есть, с учётом уже ранее заключённых соглашений, ежедневное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ превысит более чем 3,6 миллиона баррелей нефти в сутки.

Стоит отметить, что буквально за пару дней об объявлении об этих мерах американская The Washington Post рассуждала о том, как Россия вынуждена сокращать добычу нефти, поскольку на нее влияют санкции и ограничение цен.

"Была надежда, что это подтолкнет цены вверх и накажет тех, кто выступает против Москвы. Однако эта потеря может быть незаметна, так как с момента объявления нефтяной рынок пошел против Москвы", — сообщило американское издание.

И констатировало, что "одностороннее сокращение добычи Россией может стать скорее облегчением, чем поводом для беспокойства, особенно среди её коллег — членов ОПЕК+".

Решения о сокращении добычи нефти другими государствами соглашения на Западе явно не ожидали. Британская The Financial Times комментирует это так: "Сокращения необычны тем, что они были объявлены вне официального заседания ОПЕК+ и предполагают элемент срочности со стороны участвующих членов".

"Неожиданные сокращения рискуют возобновить споры между Эр-Риядом и США, которые в прошлом году настаивали на том, чтобы королевство качало больше нефти для усмирения инфляции на фоне резкого роста стоимости энергоносителей. Сокращения последовали за резким падением цен на нефть в прошлом месяце после краха американского банка Silicon Valley и принудительного поглощения Credit Suisse банком UBS, что вызвало опасения заражения мировых финансовых рынков и значительное падение спроса на нефть. Трейдеры прогнозируют рост цен позднее в этом году, когда ожидается, что поставки будут отставать от спроса, так как экономика Китая полностью восстановится после ограничений, связанных с ковидом", — отмечает британское издание.

В западных СМИ уже сообщили, что в Вашингтоне очень недовольны таким решением ОПЕК+. В связи с чем, нельзя исключать, что будут попытки давления как на альянс в целом, так и на отдельные государства, в него входящие.

Но насколько это давление окажется успешным, большой вопрос. По крайней мере, предыдущие попытки в этом направлении были, мягко говоря, не то чтобы очень впечатляющими.

Чем торгует Россия кроме нефти?