Россия и Саудовская Аравия обсудили взаимодействие на рынке нефти

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман обсудили пути укрепления отношений между двумя странами, ситуацию на рынке нефти и сделку ОПЕК+, подтвердив приверженность её условиям.

"Они обсудили подготовку к следующему заседанию межправительственной комиссии и пути развития и укрепления саудовско-российских отношений в интересах обеих стран", — цитирует "Прайм" саудовское госагентство SPA по итогам встречи Новака и бен Сальмана в Эр-Рияде.

Также стороны говорили "о мировом рынке нефти и усилиях альянса ОПЕК+ по содействию рыночному балансу и стабильности, подчеркнув приверженность обеих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре прошлого года, о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года".

Напомним, Россия дополнительно сократила добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с 1 марта. Сделано это было после того, как страны Запада ввели потолок цен на поставки российской нефти морским путём, ограничив цену на неё 60 долларами за баррель.

Россия и Саудовская Аравия являются государствами, на долю которых в соглашении ОПЕК+ приходятся самые большие объёмы нефти. И разумеется, от взаимодействия двух стран во многом зависит стабильность на мировом рынке нефти.

Ранее на этой неделе министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что его страна не будет поставлять нефть странам, которые попытаются ввести потолок цен на неё.

"Если на экспорт саудовской нефти будет наложен предел цен, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая налагает предел цен на наши поставки", — заявил министр.

Он подчеркнул, что в этом случае страна сократит добычу нефти. "И я не удивлюсь, если другие поступят так же", — подчеркнул министр.

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