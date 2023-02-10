Западу не помогут: ОПЕК+ не увеличит добычу нефти после сокращения её Россией

Страны ОПЕК+ вряд ли станут наращивать добычу нефти после того, как Россия приняла решение её сократить. Об этом заявили представителя некоторых государств, входящих в это объединение.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс" о том, предлагала ли ОПЕК+ увеличить добычу нефти в ответ на снижение производства в России, все они ответили отрицательно.

Впрочем, в реальности из членов ОПЕК+ существенно нарастить добычу нефти могут Саудовская Аравия и Объединёные Арабские Эмираты.

Таким образом, на данный момент можно констатировать, что расчёты западных государств на то, что сокращение добычи российской нефти будет компенсировать другими нефтедобывающими государствами не имеют под собой оснований.

В пятницу вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с 1 марта. По мнению экспертов, эта мера направлена на то, чтобы увеличить маржинальность российской нефти, которая сейчас продаётся с большими скидками.

В ОПЕК+ входят государства, которые являются членами альянса нефтедобывающих стран (ОПЕК) и государств, которые формально в этом альянсе не состоят (как, например, наша страна).

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