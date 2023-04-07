Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал пояснение своим словам "ждать осталось недолго", которые не на шутку встревожили мировую общественность.
Журналисты напомнили Лаврову, что после сказанной им фразы "мир вздрогнул" и замер в растерянности.
Министр сообщил, что как раз на такой эффект его слова и были рассчитаны, однако на самом деле он подразумевал неизбежное торжество справедливости.
"Имел в виду, что все равно правда восторжествует, в этом нет никаких сомнений. Россия не теряет надежды, что у американцев проснется разум, и они всё-таки диалог какой-то возобновят", — сказал Лавров.
Глава ведомства убеждён, что этого момента "ждать осталось недолго".
До этого Лавров в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным напомнил о более чем натянутых отношениях Москвы и Вашингтона, которые сейчас пребывают "в горячей фазу войны" друг с другом, поскольку американцы активно снабжают Киев своим вооружением, которое используется против ВС РФ.
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