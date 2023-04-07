Лавров рассказал, что имел в виду, сказав "ждать осталось недолго": справедливость восторжествует

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал пояснение своим словам "ждать осталось недолго", которые не на шутку встревожили мировую общественность.

Журналисты напомнили Лаврову, что после сказанной им фразы "мир вздрогнул" и замер в растерянности.

Министр сообщил, что как раз на такой эффект его слова и были рассчитаны, однако на самом деле он подразумевал неизбежное торжество справедливости.

"Имел в виду, что все равно правда восторжествует, в этом нет никаких сомнений. Россия не теряет надежды, что у американцев проснется разум, и они всё-таки диалог какой-то возобновят", — сказал Лавров.

Глава ведомства убеждён, что этого момента "ждать осталось недолго".

До этого Лавров в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным напомнил о более чем натянутых отношениях Москвы и Вашингтона, которые сейчас пребывают "в горячей фазу войны" друг с другом, поскольку американцы активно снабжают Киев своим вооружением, которое используется против ВС РФ.

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