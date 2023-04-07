Песков: Россия учитывает заявления о скором контрнаступлении Киева при планировании дальнейшего хода СВО

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Россия принимает во внимание все заявления о готовящемся контрнаступлении ВСУ, и планирует свои дальнейшие действия в рамках спецоперации на Украине в соответствии с ними. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, объявившего о скором контрнаступлении ВСУ, которое состоится в течении ближайших недель.

"Скорее это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных, они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции", — сказал Песков.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что, как только Киев завершит подготовку к контрнаступлению, оно обязательно состоится, и будет проведено сразу в нескольких направлениях.

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