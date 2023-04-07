Министр обороны Эстонии хочет закупать для Украины снаряды "где-нибудь в США"

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир

Снаряды для Украины могут покупаться не только в зоне ЕС, но и вне этого блока. Такое мнение высказал министр обороны Эстонии.

Эстонское министерство обороны предлагает удовлетворять "снарядный голод" Украины за счёт закупки снарядов не только в странах ЕС, но и вне Евросоюза. Эта инициатива прозвучала из уст министра обороны Ханно Певкура. Примечательно, что ранее Эстония как раз предлагала оживить оборонную промышленность ЕС за счёт поставок Украины.

"Первичной целью было поддержать и усилить возможности европейских производителей, — заявил Ханно Певкур — Но, в принципе, если европейские производители скажут, что за год не успеют произвести снаряды, то, поскольку Украине нужен миллион снарядов, нам не следует исключать также закупку за пределами Европы".

Певкур сообщил, что если без совместного тендера страны ЕС передадут Украине свои боеприпасы, то тогда задачей каждой страны по отдельности будет пополнение их запасов. А если они приобретут эти же снаряды, к примеру, где-нибудь в США, то не получат материальную компенсацию из так называемого Европейского фонда мира. Эти деньги, по словам главы эстонского Минобороны, привязаны только к европейским закупкам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.