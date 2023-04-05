RMF FM: президент Украины Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Варшаву с официальным визитом. Об этом сообщает RMF FM, ссылаясь на собственные источники.

По данным радиостанции, глава Украины вскоре встретится с польским лидером Анджеем Дудой. Отмечается, что главными темами переговоров станут военная помощь Киеву, восстановление украинских регионов и возможное присоединение к Евросоюзу и НАТО.

"Зеленский уже в Польше", — подчёркивается на сайте радиостанции.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак предположил, что президент Украины отправился в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией. Как пояснил экс-командующий сухопутными войсками Польши, Киев столкнулся со "стратегическим тупиком", поэтому ему придётся пойти на политические компромиссы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.