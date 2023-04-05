Генерал Скшипчак: Зеленский едет в Польшу для подготовки к переговорам с Россией

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Украинский президент Владимир Зеленский отправится в Варшаву для подготовки к диалогу с Москвой. Об этом сообщил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

По его словам, Киеву придётся принимать политические меры для урегулирования конфликта из-за образования "стратегического тупика". Он не исключил, что уже в ближайшее время Россия и Украина приступят к поиску компромисса.

"Сейчас, когда близится конец конфликта, считаю, что Зеленскому необходима именно политическая поддержка", — отметил генерал, комментируя в интервью Rzeczpospolita официальный визит главы Украины в Польшу.

Он добавил, что у армии Украины пока есть военная техника для продолжения боёв. Однако Запад уже устал от конфликта, указал Скшипчак. Генерал считает, что этот фактор заставит киевский режим возобновить переговорный процесс.

5 апреля Зеленский встретится с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве.

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