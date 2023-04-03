Украинский президент Владимир Зеленский готовит официальный визит в Варшаву. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
По его словам, глава Украины должен приехать в Польшу в среду, 5 апреля. Он добавил, что на этот день запланированы переговоры между Зеленским и польским лидером Анджеем Дудой.
Как пояснил дипломат, инициатором встречи стал президент Польши, который отправил украинскому коллеге приглашение в Варшаву.
"В среду, 5 апреля, через три дня мы ждём официального визита руководителя Украины", — подчеркнул замглавы МИД в эфире радио RMF FM.
Ранее Пшидач призвал западных лидеров поставлять Киеву оружие любой дальности поражения. Он также предложил не разделять технику на оборонительную и наступательную в условиях эскалации.
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