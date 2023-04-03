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МИД Польши: Зеленский приедет в Варшаву с официальным визитом 5 апреля

0:56
Мир

Украинский президент Владимир Зеленский готовит официальный визит в Варшаву. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

МИД Польши: Зеленский приедет в Варшаву с официальным визитом 5 апреля

По его словам, глава Украины должен приехать в Польшу в среду, 5 апреля. Он добавил, что на этот день запланированы переговоры между Зеленским и польским лидером Анджеем Дудой.

Как пояснил дипломат, инициатором встречи стал президент Польши, который отправил украинскому коллеге приглашение в Варшаву.

"В среду, 5 апреля, через три дня мы ждём официального визита руководителя Украины", — подчеркнул замглавы МИД в эфире радио RMF FM.

Ранее Пшидач призвал западных лидеров поставлять Киеву оружие любой дальности поражения. Он также предложил не разделять технику на оборонительную и наступательную в условиях эскалации.

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