"Царьград": после ликвидации генералов НАТО на Украине в США "началась истерика"

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Потеря высокопоставленных офицеров безусловно вызовет болезненную реакцию США. Но переоценивать этот фактор тоже не стоит, Пентагон морально и физически готов к потерям на Украине, считает политолог Юрий Светов. Эксперт прокомментировал в беседе с телеканалом "Царьград" информацию о возможном уничтожении американских генералов в результате удара ракетой "Кинжал" по подземному бункеру во Львове.

По мнению аналитика, на этот случай, по законам войны, у США были предусмотрены какие-то запасные пункты управления и методы дублирования.

В Америке не скрывают, что их задача — не допустить победы России, а ещё лучше — нанести ей поражение. Поэтому при любом раскладе американцы продолжат действовать в этом ключе, добавил собеседник канала.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что США уже испытали на себе возможности русского гиперзвука. Он сообщил о шоке, который пережил Запад, так как с территории Украины отправились американские генералы как груз-200. И по этому поводу в США устроили истерику, как отомстить России.

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