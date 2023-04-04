Дзермант: в случае нападения на Белоруссию ответный ядерный удар уничтожит половину Польши

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Белоруссия давно является мишенью для ответного удара и без размещения на её территории ядерного оружия. Об этом заявил Pravda.Ru политолог Алексей Дзермант, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие в республике.

"Зная планы ядерной войны времён "холодного противостояния", можно быть уверенным, что американцы всё равно бы наносили удары по Минску и по каким-то объектам на территории Белоруссии, это очевидно. Я не думаю, что эти планы поменялись", — заметил эксперт.

По его словам, размещая на своей территории ЯО, белорусы знают, что такое ядерное сдерживание. Логика такова: никто не нападёт на тебя, зная, что будет ответный удар.

"Вот, именно исходя из этой логики, мы и размещаем ядерное оружие, не превращаясь в какую-то дополнительную мишень. А для того, чтобы там та сторона знала, что мы можем ответить. Риск нападения, риск ядерной войны, на мой взгляд, скорее снижаетс", — добавил собеседник издания.

Любую группировку войск можно очень быстро уничтожить тактическим ЯО. А это значит, что там уже не будут планировать подобное нападение, зная, что будет кошмарный ответ, который поразит половину Польши в случае чего, заключил политолог.

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