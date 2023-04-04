Царьград: Украина — всё, НАТО выбрало новую жертву для своих экспериментов

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Первой страной, которая получила военную помощь от блока НАТО, не вступая в него, стала Украина. Однако, похоже, теперь киевский проект потерпел системный отказ и Запад выбрал новую жертву для своих экспериментов. Об этом пишет обозреватель телеканала "Царьград".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса решили на этот раз усилить поддержку Молдавии. Явно не против броситься в объятия новых друзей и сам Кишинёв, отмечает автор статьи.

По его мнению, невиданные возможности для НАТО даёт незавершённый конфликт в Приднестровье и Гагаузии. Так, совсем недавно в Молдавии всерьёз обсуждали вопрос о вводе контингента украинской армии в ПМР, но планам сбыться было не суждено. Хотя желание молдавских властей прибрать к рукам Приднестровье никуда не делось.

Всё чаще на Западе звучат звоночки относительно Украины, свидетельствующие о том, что историю бессмысленной поддержки проигрывающего режима пора заканчивать, заключил публицист.

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