"Царьград": британцы решили прекратить СВО и свергнуть Путина

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В Британии решили не только прекратить специальную военную операцию России на Украине, но и свергнуть президента России Владимира Путина. К такому выводу пришёл телеканал "Царьград", анализируя расследование, которое выпустило агентство Underside. Речь в нём идёт о деятельности Форин-офиса, касающейся России.

Согласно документу под названием "Стратегия для социальных сетей", в кабинетах британского МИД составили инструкции, которые уже выслали в посольство Британии в Москве.

Цель информационной стратегии — убедить российских граждан в том, что Великобритания для них не враг, а желает им процветания, которое возможно только при прекращении СВО и свержении действующей власти.

Русским создают иллюзию выбора — самим определить, какой будет страна после завершения боевых действий. Единственно "правильный" ответ, разумеется, дают специально обученные люди, пишет автор "Царьграда".

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