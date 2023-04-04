Рок-группа Scorpions намерена дать концерт в Киеве на Майдане сразу после "победы Украины"

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Знаменитая рок-группа Scorpions хочет повторить свой успех времен распада СССР. Она объявила о желании спеть на Майдане Незалежности в Киеве после "победы Украины".

В 1990 году на пике "перестройки" рок-группа Scorpions выпустила сингл Wind of Change или "Ветер перемен", ставший для многих жителей западных стран олицетворением происходивших тогда в СССР и других странах Восточной Европы событий. И вот теперь участники этого коллектива заявили, что они устроят "концерт мира" на Площади Независимости в Киеве после окончания СВО. Естественно, что окончится она должна "победой Украины".

Вокалист Клаус Майне пообещал больше не выступать в России, а Scorpions отменили все запланированные концерты в стране после начала специальной военной операции. Более того, текст песни Wind of Change тоже изменён, оттуда удалена строчка "Я следую за Москвой до Парка Горького". Теперь в песне упоминается Украина.

Музыканты рассказали Yahoo News, что боятся эскалации войны и ядерных ударов. Но этот страх, по их мнению, не должен отталкивать от полной поддержки Украины, потому что "без этого всё будет ещё хуже".

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