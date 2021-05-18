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T-Online: Scorpions развалили СССР, а рэперы - угроза Путину

Мир » Европа

СССР развалился в 1991 году под воздействием песни Scorpions "Ветер перемен", зародившей в головах граждан страны "червя сомнений" в правильности того, как они живут.

T-Online: Scorpions развалили СССР, а рэперы - угроза Путину

Так считает Владимир Каминер — писатель и обозреватель, родившийся в советской Москве, а последние 30 лет живущий в Германии. Его статья-размышление опубликована на T-Online.

В чём "вина" Scorpions

Если вкратце, Каминер уверен в том, что ни холодная война, ни просчёты плановой экономики, ни иные материальные причины не смогли бы развалить страну-покорительницу космоса. В качестве доказательства своей правоты он приводит результаты "горбачёвского референдума" (1991 год), на котором 76% граждан выступили за сохранение СССР.

Однако, утверждает писатель, "червячок сомнения" поселился в головах советских людей ещё в 1989 году:

"В августе в Олимпийском состоялся "Московский музыкальный фестиваль мира" — с 300 000 зрителей. В России этот фестиваль назывался" Рок против наркотиков", в народе его называли "пчёлы против меда", что неудивительно в свете приглашенных групп: Оззи Осборна, Mötley Crüe, Cinderella… Scorpions с их песней "Ветер перемен".

Песня распространилась, как огонь в тайге, с её мелодией в голове никто уже не мог просто жить, как до этого. Вскоре после этого рухнул Советский Союз.

Позже сотрудник ЦРУ признался, что положил текст песни "Ветер перемен" в карман певцу группы "Скорпионы" Клаусу Майнуне задолго до вылета в Москву. Его отдел (Fighting Poetry), а не музыканты создали бы песню, чтобы нанести максимальный вред Советскому Союзу, утверждал шпион".

Путин должен бояться рэпа

Владимир Каминер настолько поверил в свою теорию развала Союза, что предупредил российского президента о том, какой музыки стоит опасаться ему.

По мнению писателя, сейчас место рока занял рэп, исполнители которого "за концертные площадки не держатся", поэтому с ними "сложно бороться".

"Не так давно популярные рэперы были на протестных акциях. Они объединяются против президента России. Однако рэп-версии "Ветра перемен" пока нет", — пишет бывший москвич.

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Scorpions - Wind Of Change (Official Music Video)
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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