OG: после Крыма и Донбасса Россия придёт на Аляску и заберёт "бонусом" Гавайи

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

После возвращения в родную гавань Крыма и Донбасса Россия может заявить свои права на Аляску, и никто не помешает этому, заявили итальянские аналитики. Кроме прочего, в качестве "бонуса" Москва может "забрать" Гавайи.

По мнению экспертов, Россия совершила большую ошибку, "подарив" Аляску американцам, но вернуть всё на круги своя не поздно.

"Угадайте, что? После Крыма и Донбасса у Аляски есть хорошие шансы вернуться к своему прежнему владельцу с Гавайями в качестве бонуса", — заявили аналитики Osservatorio Globalizzazione.

Что же касается Гавайев, то, по мнению итальянских авторов, российская сторона может забрать территорию в качестве инструмента влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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