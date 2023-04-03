Politico: Макрон в Китае попытается отговорить Си Цзиньпина от сближения с Путиным

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Журналисты заявили, что французский лидер Эммануэль Макрон во время рабочей поездки в КНР планирует убедить председателя Китая Си Цзиньпина не укреплять отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Предположительно, беседа Макрона и Си Цзиньпина продлится несколько часов. Руководитель Франции посетит город, который лично ценит председатель КНР.

По данным Politico, западный лидер намерен привлечь китайские власти к урегулированию конфликта на Украине. Европейские и американские чиновники сомневаются в эффективности визита Макрона, добавили журналисты.

"Из-за неудачных попыток Макрона играть центральную роль в урегулировании конфликтов возникают сомнения, что поездка принесёт серьёзные результаты", — написали в издании.

Ранее в Pais сообщали, что премьер-министр Испании Педро Санчес собирается убедить Си Цзиньпина включить в мирный план Пекина поддержку граждан Украины и её президента Владимира Зеленского.

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