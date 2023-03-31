Pais: премьер Испании Санчес намерен убедить Си Цзиньпина включить в мирный план поддержку Зеленского

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Испанские журналисты заявили, что руководитель правительства королевства Педро Санчес планирует во время своей рабочей поездки в Китай убедить лидера Си Цзиньпина поддержать президента Украины Владимира Зеленского.

"Санчес, похоже, уверен: встреча с Си Цзиньпином — это прекрасная возможность, которая позволит убедить его, что любой мирный план должен предусматривать явную поддержку Зеленского и украинцев", — написали в Pais.

По информации СМИ, власти Испании воспринимают позицию председателя КНР по урегулированию конфликта на Украине как решающую. Премьер королевства отмечал, что встреча с Си Цзиньпином крайне важна, добавили в издании. Как подчеркнули журналисты, Санчес собирается не только рассказать китайскому лидеру о мнении Запада по поводу столкновения Москвы и Киева, но и получить от Пекина обещание не поставлять оружие России.

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