Читатели Newsweek высмеяли попытки Зеленского связаться с Си Цзиньпином

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Лидер Китая Си Цзиньпин избегает общения с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за нежелания разговаривать с мошенником. Об этом заявили читатели Newsweek.

Пользователи пошутили, что на телефоне председателя КНР включено уведомление о спам-звонках.

"Он не выходит на связь, потому что знает, что ему звонит мошенник", — отметил один из комментаторов.

Читатели добавили, что возможные переговоры Зеленского и Си Цзиньпина не будут успешными, ведь все решения за украинского президента принимает Вашингтон. Как подчеркнули американцы, лидер КНР предпочитает контактировать с мировыми лидерами, а не с марионетками. Кроме того, пользователи назвали главу Украины коррумпированным политиком.

Ранее Зеленский сообщил, что готов к встрече с Си Цзиньпином на украинской территории.

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