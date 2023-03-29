Зеленский заявил о готовности встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что готов к переговорам с китайским лидером Си Цзиньпином на территории своей страны.

По его словам, Украина готова к возможному визиту председателя КНР.

"Я хочу поговорить с ним", — сказал Зеленский в интервью Associated Press.

При этом он добавил, что Киев и Пекин ни разу не контактировали в прошлом году на высоком политическом уровне. Как пояснил Зеленский, его последние переговоры с Си Цзиньпином были ещё до начала российской спецоперации.

Президент Украины признался, что уже направил лидеру Китая приглашение посетить страну.

Ранее Си Цзиньпин побывал с государственным визитом в России. Во время переговоров в Кремле он назвал главу РФ Владимира Путина "дорогим другом".

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