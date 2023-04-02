Экс-премьер Азаров посоветовал Киеву перестать заниматься переименованиями и начать решать реальные проблемы

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Киевским властям нужно заняться реальными проблемами страны вместо игры в переименования географических объектов. В этом уверен бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Дуракам забава все переименовывать. Станцию киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" планируют переименовать в "Площадь Украинских героев", — высказал Азаров своё мнение в соцсетях.

По мнению бывшего премьера, властям Украины следует наконец приступить к решению накопившихся проблем.

Ранее стало известно, что секретарь национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь в "объект №6", что губернатор города, в свою очередь, назвал бредом "больного человека".

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