Бывший премьер Украины Азаров: Киеву придётся пойти на перемирие с Москвой

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Киев будет вынужден пойти на перемирие с Москвой, потому что без этого украинская экономика не сможет существовать. В этом уверен экс-премьер Украины Николай Азаров.

Политик считает, украинская экономика будет разваливаться, пока РФ и Киев будет находиться по разные стороны баррикад.

"Рано или поздно отношения Киева и Москвы наладятся, потому что это требование украинской экономики и развития страны — чтобы были нормальные отношения с Россией. Пока их не будет, экономика Украины будет разрушаться", — написал Азаров на своей странице в Facebook*.

Кроме того, Азаров убеждён, что Украине не стоит и мечтать о членстве в Евросоюзе, потому что такая перспектива, не подкреплённая никакими основаниями, кажется фантастической.

Ранее сербский лидер Александр Вучич выразил мнение, что уже в июне могут начаться срочные переговоры о внеочередном вступлении Украины в Евросоюз после того, как станет понятно, что военным путём победить Россию Киев не сможет.

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