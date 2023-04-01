Царьград: Спасти рядового Эрдогана. Путин полетит в Турцию выручать "друга Реджепа"?

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14 мая в Турции пройдут президентские выборы. Большинство экспертов сходятся во мнении, что нынешний глава государства Реджеп Эрдоган не смог обеспечить себе победу со стопроцентной гарантией.

Однако, как заявил журналист-международник Аббас Джума, Россия крайне заинтересована в победе Эрдогана. При этом напрямую вмешиваться в предвыборную кампанию, как это делают США, Москва не будет. Но инструменты отстаивания своих интересов у неё есть.

По мнению Джумы, именно России принадлежит заслуга по превращению Турции в газовый хаб. Вкупе со строительством российскими специалистами новой АЭС, это должно обеспечить полную энергетическую безопасность страны.

По мнению журналиста, Владимир Путин сделал всё, чтобы положение в Турции было стабильным. Осталось только нормализовать отношения с Сирией.

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