Багдасаров: Россия должна вернуть исторически принадлежавший ей Константинополь

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия может воспользоваться тяжёлым положением Турции после землетрясения и изгнать её из Средней Азии и Южного Кавказа. Также следует ослабить влияние Анкары на Украине. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Семён Багдасаров.

Более того, политик призвал вернуть Константинополь, который сейчас называется Стамбул.

"Подымем определённые силы в Турции и вернём в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам — Константинополь", — сказал Багдасаров в эфире "Соловьев Live".

Экс-депутат считает, что над храмом Святой Софии необходимо установить крест и читать молитвы на арамейском языке, хотя "можно и на русском".