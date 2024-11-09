Стало известно, что делать людям, которые застряли на лайнере в Японии

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гражданам России, оказавшимся на круизном лайнере в Японии, следует в первую очередь составить претензию к капитану судна. Об этом рассказал юрист по туризму Эдуард Шалоносов, сообщает Москва 24.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Ferrer, CC BY 4.0

Адвокат пояснил, что документ необходимо написать на русском языке и перевести на английский. Претензию следует передать специальной службе на мостике судна, получив отметку о её принятии. Вместо печати японцы ставят именной штамп, что также подтверждает получение документа.

Следующим шагом необходимо подать заявление о возмещении стоимости тура к туроператору, так как такие круизные поездки всегда бронируются через него. Шалоносов отметил, что за любые проблемы с безопасностью отвечает именно туроператор.

По его словам, с туроператора можно потребовать возмещение затрат на новые и утраченные авиабилеты, а также расходы за невыход на работу и моральную компенсацию. Все эти действия придется осуществлять через суд, так как туроператор вряд ли согласится на это добровольно, заключил юрист.

Ранее стало известно, что около 600 россиян застряли на круизном лайнере Spectrum of The Seas в японском порту Йокогама. Туристы не могут получить свои паспорта после их изъятия. По словам одной из пассажирок, Елены Левиной, лайнер должен был прибыть в Шанхай 9 ноября, но из-за технических неполадок время прибытия перенесли на 11 число. Это привело к тому, что у россиян сгорают невозвратные билеты из Китая в Россию, а также истекает срок действия китайских виз.

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