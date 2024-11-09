Хоть с картошкой, хоть с рисом — приготовьте нежную и сочную скумбрию в пряном отваре

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Скумбрия в пряном отваре — это нежное, ароматное и сочное блюдо, которое прекрасно сочетается с различными гарнирами, особенно с картофелем и рисом. Кроме того, из этой рыбы можно приготовить изысканный рийет, смешав её с хреном, майонезом и специями.

Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, CC BY-SA 3.0

Чтобы приготовить скумбрию в пряном отваре, вам понадобятся следующие ингредиенты:

крупная скумбрия;

1 литр воды;

60 мл яблочного уксуса;

половина лимона;

1 зубчик чеснока;

по 1 чайной ложке соли и сахара;

1 чайная ложка семян кориандра;

по 1/2 чайной ложки сушёного базилика и укропа;

1/2 чайной ложки сушёного тимьяна;

2 лавровых листа;

3 горошины душистого перца;

5 горошин чёрного перца.

Процесс приготовления состоит из следующих шагов:

Разморозьте скумбрию, удалите голову, плавники, хвост и внутренности. Разрежьте очищенную тушку пополам. Снимите цедру с лимона и выдавите сок. Вскипятите воду со специями в кастрюле и положите туда рыбу. Доведите до кипения ещё раз и варите одну минуту. Добавьте уксус, лимонный сок и цедру, накройте крышкой и дайте остыть в бульоне. Очистите готовую рыбу от костей и выложите в салатник. Подавайте с лимоном и зеленью.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном.

