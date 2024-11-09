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Хоть с картошкой, хоть с рисом — приготовьте нежную и сочную скумбрию в пряном отваре

1:28
Еда

Скумбрия в пряном отваре — это нежное, ароматное и сочное блюдо, которое прекрасно сочетается с различными гарнирами, особенно с картофелем и рисом. Кроме того, из этой рыбы можно приготовить изысканный рийет, смешав её с хреном, майонезом и специями.

Хоть с картошкой, хоть с рисом — приготовьте нежную и сочную скумбрию в пряном отваре
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, CC BY-SA 3.0

Чтобы приготовить скумбрию в пряном отваре, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • крупная скумбрия;
  • 1 литр воды;
  • 60 мл яблочного уксуса;
  • половина лимона;
  • 1 зубчик чеснока;
  • по 1 чайной ложке соли и сахара;
  • 1 чайная ложка семян кориандра;
  • по 1/2 чайной ложки сушёного базилика и укропа;
  • 1/2 чайной ложки сушёного тимьяна;
  • 2 лавровых листа;
  • 3 горошины душистого перца;
  • 5 горошин чёрного перца.

Процесс приготовления состоит из следующих шагов:

  1. Разморозьте скумбрию, удалите голову, плавники, хвост и внутренности.
  2. Разрежьте очищенную тушку пополам.
  3. Снимите цедру с лимона и выдавите сок.
  4. Вскипятите воду со специями в кастрюле и положите туда рыбу. Доведите до кипения ещё раз и варите одну минуту.
  5. Добавьте уксус, лимонный сок и цедру, накройте крышкой и дайте остыть в бульоне.
  6. Очистите готовую рыбу от костей и выложите в салатник. Подавайте с лимоном и зеленью.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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