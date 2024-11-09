Хоть с картошкой, хоть с рисом — приготовьте нежную и сочную скумбрию в пряном отваре

Скумбрия в пряном отваре — это нежное, ароматное и сочное блюдо, которое прекрасно сочетается с различными гарнирами, особенно с картофелем и рисом. Кроме того, из этой рыбы можно приготовить изысканный рийет, смешав её с хреном, майонезом и специями.
Чтобы приготовить скумбрию в пряном отваре, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления состоит из следующих шагов:
Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном.
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