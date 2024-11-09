Стадо коров решило разобраться с автомобилями на парковке в Сочи: хозяева машин в бешенстве

В Сочи произошло необычное происшествие: стадо коров неожиданно оказалось на парковке и повредило находившиеся там автомобили.
Как сообщает Telegram-канал "За рулем — Краснодарский край", в одном из дворов многоквартирного дома животные проникли на парковку.
И если бы коровы просто прошлись и пощипали газон, то никаких проблем бы не возникло. Однако некоторые из них начали врезаться в машины. Одну из таких ситуаций зафиксировала камера видеонаблюдения. На видео видно, как коровы конфликтуют между собой и сталкиваются с автомобилями, из-за чего у ТС сработали сигнализации, и напуганные животные быстро покинули место событий.
А вот владельцам авто теперь нужно готовить "объяснительные" для страховой компании.
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