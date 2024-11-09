Как подготовить себя и свой гардероб к зимнему сезону

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зима — время уютных свитеров, теплых шапок и пушистых шуб. Но как оставаться стильным и не замёрзнуть в холодную погоду?

Фото: freepik.com by teksomolika, PDM

Основные правила зимнего гардероба

1. Слои

Тепло и комфорт. Одевайтесь слоями, чтобы создать эффект терморегуляции. Начинайте с тонкого нижнего белья из термоткани, потом добавьте свитер, рубашку, куртку.

Свобода движения. Слои должны быть достаточно свободными, чтобы не стеснять движения.

2. Материалы

Теплые ткани. Выбирайте одежду из теплых материалов: шерсть, кашемир, флис, мех.

Непромокаемые ткани. В дождливую погоду используйте непромокаемую одежду, например, куртки и плащи с водоотталкивающей пропиткой.

3. Цвет

Темные цвета. Темные цвета лучше согревают и не так быстро пачкаются, как светлые.

Яркие акценты. Добавьте яркие акценты с помощью шапки, шарфа, перчаток или сумки.

4. Обувь

Теплая обувь. Выбирайте теплые и удобные ботинки или сапоги на утепленной подошве.

Непромокаемая обувь. В дождливую погоду используйте непромокаемую обувь.

5. Аксессуары

Шапка. Теплая шапка — не только стильный аксессуар, но и важная часть зимнего гардероба.

Шарф. Шарф защищает шею от холода и ветра.

Варежки: Варежки защищают руки от холода и ветра.

Зима — это не причина отказываться от стиля. Создайте яркий зимний гардероб, в котором будет тепло, комфортно и стильно.

Уточнения

Гардероб — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.

