Кандидат в президенты Турции Перинчек признал Крым и новые регионы РФ, пообещав выйти из НАТО

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Соперник действующего турецкого лидера Реджепа Эрдогана на президентских выборах Догу Принчек, глава партии "Родина", публично признал российскую юрисдикцию над полуостровом Крым и новыми регионами РФ.

"На открытии конференции, проходившей в Баку, я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия "Родина" заявила, что признаёт новые республики", — напомнил он в интервью агентству РИА Новости.

Также политик отметил, что членство Турции в Североатлантическом альянсе несёт опасность для страны. Этого мнения, по его словам, придерживаются 80% турков, потому заняв президентский пост Перинчек намерен вывести страну из НАТО.