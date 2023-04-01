Место действующего генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга может занять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По данным британских СМИ, срок полномочий главы ЕК истекает только в 2024 году, тогда как Столтенберг должен покинуть пост уже в сентябре текущего года.
"Бывшему министру обороны Германии предстоит тяжёлая битва за победу в непрозрачном процессе отбора, и этот шаг, вероятно, возмутит евроскептиков", — передаёт Sun.
Что на этот счёт думает фон дер Ляйен и покинет ли пост Столтенберг в сентябре, издание не сообщило.
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