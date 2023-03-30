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Урсула Фон дер Ляйен раскрыла определяющий фактор в отношениях с Китаем

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Мир

Официальный визит лидера КНР Си Цзиньпина в России в условиях вооружённого противостояния на Украине "говорит тысячу слов о новом видении международного порядка", следует из заявления руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она выразила мнение о том, что китайской стороне необходимо принимать непосредственное участие в поисках справедливого мира, пишет Politico.

Урсула Фон дер Ляйен раскрыла определяющий фактор в отношениях с Китаем

Развитие контактов Европейского союза с Китаем находится в прямой зависимости от того, какой будет в дальнейшем позиция официального Пекина по действиям Кремля в отношении Киева. Именно этот фактор станет "определяющим", резюмировала фон дер Ляйен.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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