Урсула Фон дер Ляйен раскрыла определяющий фактор в отношениях с Китаем

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Официальный визит лидера КНР Си Цзиньпина в России в условиях вооружённого противостояния на Украине "говорит тысячу слов о новом видении международного порядка", следует из заявления руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она выразила мнение о том, что китайской стороне необходимо принимать непосредственное участие в поисках справедливого мира, пишет Politico.

Развитие контактов Европейского союза с Китаем находится в прямой зависимости от того, какой будет в дальнейшем позиция официального Пекина по действиям Кремля в отношении Киева. Именно этот фактор станет "определяющим", резюмировала фон дер Ляйен.