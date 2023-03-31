Daily Express: Россия за год лишила Запад трёх важных союзников

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Россия за год лишила Запад трёх важных союзников. Несмотря на беспрецедентное давление, Российской Федерации удалось не только укрепить, но и расширить своё влияние, говорится в материале британского издания Daily Express.

В число бесспорных российских союзников в материале отнесены Белоруссия, КНДР, Никарагуа и Сирия. Однако теперь в этот список можно внести и Китай, позиция которого всё больше отвечает интересам России, отмечает Daily Express (перевод "ПолитРоссии").

Под вопросом находится и нейтралитет Индии, которая многократно увеличила импорт российской нефти и не поддержала антироссийские санкции, отмечает британское издание.

Россия смогла за один год разительно изменить ситуацию: как показывает исследование Economist Intelligence Unit, число стран, активно осуждающих РФ, сократилось со 131 до 122.

Это означает, что по состоянию на март 2023 года блок, возглавляемый США и ЕС против Москвы, составляет всего 36,2 процента населения мира. Число нейтральных стран, увеличившееся с 32 до 35, теперь составляет 30,7 процентов.

Особенно показателен тот факт, что даже явные союзники Запада пересмотрели свои взгляды и изменили отношение к России в лучшую сторону. К числу таковых британское издание отнести Колумбию, Турцию и Катар, которые держатся подчёркнуто нейтрально, извлекая из сложившейся ситуации экономическую выгоду.

Собственно, этих-то союзников Россия Запад и лишила, поскольку едва ли Индию и Китай можно было бы записать в число таковых.

Объясняет Daily Express успехи России тем, что Москва ведёт дипломатическую работу с нейтральными странами и "сеет сомнения" относительно воздействия западных санкций на РФ. Ну надо же, это так неожиданно, какой сюрприз!

К слову, в новой Концепции внешней политики Российской Федерации, которую в пятницу утвердил президент России Владимир Путин, отмечается, что для нашей страны особо важно всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией — дружественными глобальными центрами силы.

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