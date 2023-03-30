Bloomberg: Запад растерялся из-за реакции Путина на уход из России компаний, торгующих зерном

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейшие западные компании, торгующие зерном по всему миру, ушли из России. Сей факт должен был встревожить президента России. Однако похоже, что российский лидер совсем не беспокоится по этому поводу, говорится в материале агентства Bloomberg.

О прекращении деятельности в России объявили такие зернотрейдеры, как Cargill, Viterra, Bunge, Louis Dreyfus, Archer-Daniels-Midland, Olam International. На их долю приходится значительный объём продаж российской сельхозпродукции на мировых рынках.

В материале американского агенства откровенно отмечается, что расчёт был в том числе и на то, что с уходом западных трейдеров объёмы продаж российских зерновых культур значительно упадут.

"У Владимира Путина должны были побежать мурашки по спине, когда он узнал об уходе этих компаний", — говорится в материале Bloomberg (перевод "ПолитРоссии").

Однако реакция президента России повергла Запад в растерянность. Путин не только спокойно отреагировал на уход западных трейдеров, более того, российский лидер указал на дверь иностранцам, которые ставили условия, на которых они готовы были продолжить деятельность в России, говорится в материале.

И сейчас всем становится очевидно, что Владимиру Путину просто не о чем было беспокоиться, отмечает Bloomberg.

В России западные компании заменяют российские фирмы. А за пределами страны иностранные трейдеры продолжают поставки российского зерна.

На сегодняшний день наша страна является крупнейшим экспортёром пшеницы, что крайне важно для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Кроме того, Россия является одним из крупнейших мировых производителей кукурузы, ячменя, семян подсолнечника.

В материале американского агентства отмечается, что Вашингтон сейчас должен быть обеспокоен российским влиянием на зерновом рынке, поскольку это дает Москве дипломатический рычаг на Глобальном Юге. Российское зерно продаётся в Египет, Бангладеш и Турция, которые симпатизируют России. Или, по крайней мере, не критикуют её.

Ну а кроме того, свой шанс получают российские трейдеры, которые откроют офисы в городах Ближнего Востока и Азии.

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